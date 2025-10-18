السبت   
    عراقجي يؤكد في رسالة الى غوتيريش ان القرار 2231 وفقاً للفقرة التنفيذية الثامنة قد انتهت جميع أحكامه وأحكام القرارات السابقة الخاصة بالعقوبات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إيران وروسيا والصين: قيام الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات خطوة غير قانونية

      ماريا ماتشادو تهنئ نتنياهو… جدل حول جائزة نوبل والاعتراف بالقرارات أثناء حرب غزة

      الوفاء للمقاومة: ضرورة تفعيل الحكومة لوقف العدوان الإسرائيلي المتكرر

