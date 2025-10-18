السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 21:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إيران وروسيا والصين: قيام الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات خطوة غير قانونية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ماريا ماتشادو تهنئ نتنياهو… جدل حول جائزة نوبل والاعتراف بالقرارات أثناء حرب غزة

      ماريا ماتشادو تهنئ نتنياهو… جدل حول جائزة نوبل والاعتراف بالقرارات أثناء حرب غزة

      عراقجي يؤكد في رسالة الى غوتيريش ان القرار 2231 وفقاً للفقرة التنفيذية الثامنة قد انتهت جميع أحكامه وأحكام القرارات السابقة الخاصة بالعقوبات

      عراقجي يؤكد في رسالة الى غوتيريش ان القرار 2231 وفقاً للفقرة التنفيذية الثامنة قد انتهت جميع أحكامه وأحكام القرارات السابقة الخاصة بالعقوبات

      الوفاء للمقاومة: ضرورة تفعيل الحكومة لوقف العدوان الإسرائيلي المتكرر

      الوفاء للمقاومة: ضرورة تفعيل الحكومة لوقف العدوان الإسرائيلي المتكرر