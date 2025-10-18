تعليق الرحلات الجوية في مطار دكا الدولي بعد اندلاع حريق ضخم

اندلع حريق كبير، السبت، في صالة الشحن بمطار دكا الدولي الرئيسي في بنغلادش، ما دفع السلطات إلى تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتًا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء، طلحة بن زاسم، أن 37 وحدة إطفاء شاركت في مكافحة الحريق الذي اندلع بعد الظهر، مشيرًا إلى أنه تم لاحقًا استدعاء تعزيزات أمنية إضافية للمساعدة في السيطرة على النيران.

ورغم أن الحريق لم يتسبب بأضرار في مبنى المطار الرئيسي، إلا أن سحبًا كثيفة من الدخان الأسود غطّت أجزاء من المدرج وأجبرت السلطات على تحويل الرحلات إلى مطارات أخرى، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ستار البنغالية.

من جهته، قال مسؤول في مديرية الصحة، مينول إحسان، إن أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات طفيفة.

ولم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات التبريد والتحقيق في ملابساته.

المصدر: أ.ف.ب.