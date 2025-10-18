السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:51
    وزير الصحة العامة راكان ناصرالدين: إعادة السماح لشركة تنورين لإعادة إنتاج وتعبئة المياه للبنانيين بعد معالجة موضوع التلوث

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      توقيف عشرات الأشخاص في جنوب تونس خلال احتجاجات على التلوث

      حبوش تحتفل بتخريج دفعة من طالبات معهد السيدة زينب (ع)

      مقتل 7 جنود في كمين لمسلحين شمال شرق نيجيريا

