وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين وحتى اللحظة تم التعرف على هوية 7 شهداء من قبل ذويهم