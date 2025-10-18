السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين وحتى اللحظة تم التعرف على هوية 7 شهداء من قبل ذويهم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الصحة أعلن من الهرمل إطلاق مشاريع صحية في المنطقة ورفع تغطية مستشفياتها بنسبة 20 %

      وزير الصحة أعلن من الهرمل إطلاق مشاريع صحية في المنطقة ورفع تغطية مستشفياتها بنسبة 20 %

      وزارة الصحة الفلسطينية: استلام 15 جثمانًا جديدًا من الشهداء ليرتفع العدد إلى 135

      وزارة الصحة الفلسطينية: استلام 15 جثمانًا جديدًا من الشهداء ليرتفع العدد إلى 135

      العلامة عبدالله: الجنوب لن يُترك وحيداً أمام العدوان وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها

      العلامة عبدالله: الجنوب لن يُترك وحيداً أمام العدوان وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها