السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على مزارعي الزيتون في مزرعة بسطرة في أطراف كفرشوبا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      يوميات معركة أولي البأس… اليوم السادس والعشرون

      يوميات معركة أولي البأس… اليوم السادس والعشرون

      رسالة صوتية نادرة للسيد حسن نصر الله إلى منفذي عملية اغتيال الوزير الصهيوني زئيفي عام 2001

      رسالة صوتية نادرة للسيد حسن نصر الله إلى منفذي عملية اغتيال الوزير الصهيوني زئيفي عام 2001

      وزارة التربية: مذكرة تسجيل الطلاب السوريين تنفّذ قرار مجلس الوزراء بالإجماع ولا رجوع عنها إلا بقرار منه

      وزارة التربية: مذكرة تسجيل الطلاب السوريين تنفّذ قرار مجلس الوزراء بالإجماع ولا رجوع عنها إلا بقرار منه