    الدفاع المدني بغزة : طواقمنا تنسق مع الأمم المتحدة للدخول إلى شرق حي الزيتون للتعامل مع آثار استهداف قوات العدو لعائلة شعبان

      مواضيع ذات صلة

      حماس: مجزرة الزيتون تؤكد النية المبيتة للاحتلال باستهداف المدنيين

      مجزرة جديدة في غزة: استشهاد 11 فرداً من عائلة أبو شعبان بينهم 7 أطفال وسيدتان

      اليمنيون في جمعتهم الرابعة والتسعين: وفاءٌ لغزة وتشييعٌ للشهيد الغماري

