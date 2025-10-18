السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: وزير الدفاع توجه إلى الدوحة في ضوء الوعد بإجراء مفاوضات مع الجانب الباكستاني

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النائب حسن فضل الله: المقاومة أسقطت أهداف الغزو الإسرائيلي والحرب على الجنوب ‏مستمرة بأشكال مختلفة

      النائب حسن فضل الله: المقاومة أسقطت أهداف الغزو الإسرائيلي والحرب على الجنوب ‏مستمرة بأشكال مختلفة

      هيئة ممثلي الأسرى والمحررين: لإسقاط الحصانة عن النائب مروان حمادة بعد ظهوره على شاشة “إسرائيلية”

      هيئة ممثلي الأسرى والمحررين: لإسقاط الحصانة عن النائب مروان حمادة بعد ظهوره على شاشة “إسرائيلية”

      حركة حماس: ندعو الرئيس ترامب والوسطاء لتحمل مسؤولياتهم بمتابعة تجاوزات الاحتلال وإلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب

      حركة حماس: ندعو الرئيس ترامب والوسطاء لتحمل مسؤولياتهم بمتابعة تجاوزات الاحتلال وإلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب