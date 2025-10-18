السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:33
    مراسل المنار: محلقة معادية أطلقت قنبلة صوتية باتجاه منطقة غاصونة شرق بلدة بليدا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تدابير سير يومَي السّبت والأحد بسبب أعمال التزفيت من طريق المطار إلى جسر عماد مغنية

      28 شهيداً فلسطينيًا منذ بدء وقف إطلاق النار: الاحتلال يواصل القصف وإطلاق النار في غزة

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025

