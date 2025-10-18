السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 06:26
    عاجل

    وزير الخزانة الأمريكي: أجريت محادثات صريحة ومفصلة مع نائب رئيس الوزراء الصيني بشأن التجارة بين البلدين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وسائل “اعلام اسرائيلية”: المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلبا للاحتلال بإلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو و غالانت وتجميد التحقيق

      قوات الاحتلال تعتقل إبراهيم جلامنة عقب اقتحام منزله في بلدة بيت قاد شرق جنين

      قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس وسط انتشار مكثّف وآليات عسكرية في أحياء البلدة

