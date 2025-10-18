السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 04:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    سي إن إن عن مصادر مطلعة: اجتماع ترامب وزيلنسكي كان نقاشا متوترا وصريحا وفي بعض الأحيان غير مريح

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخزانة الأمريكي: سألتقي شخصيا مع نائب رئيس الوزراء الصيني الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا

      وزير الخزانة الأمريكي: سألتقي شخصيا مع نائب رئيس الوزراء الصيني الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا

      وزير الخزانة الأمريكي: أجريت محادثات صريحة ومفصلة مع نائب رئيس الوزراء الصيني بشأن التجارة بين البلدين

      وزير الخزانة الأمريكي: أجريت محادثات صريحة ومفصلة مع نائب رئيس الوزراء الصيني بشأن التجارة بين البلدين

      حماس: مجزرة الزيتون تؤكد النية المبيتة للاحتلال باستهداف المدنيين

      حماس: مجزرة الزيتون تؤكد النية المبيتة للاحتلال باستهداف المدنيين