    المستشار الألماني: نسقنا الخطوات التالية بعد لقاء زيلنسكي بالرئيس ترامب وسندعمها

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تداهم منزل الأسير المحرر والمبعد إلى مصر “محمود موسى عيسى” خلال اقتحام بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

      أمريكا | ترامب يوجه رسالة إلى زيلينسكي وبوتين: حان الوقت لوقف إراقة الدماء وإبرام صفقة

      المستشار الألماني: أوكرانيا تحتاج إلى خطة سلام فورية

