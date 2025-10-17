السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 00:15
    مستوطنون صهاينة يقطعون خط المياه الرئيسي المغذي لبلدة العوجا شمال أريحا في الضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم حماس حازم قاسم: الحركة مستمرة في التزامها بتطبيق اتفاق وقف الحرب عبر تسليمها جثة أسير إسرائيلي آخر مساء اليوم

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس في الضفة المحتلة

      11 شهيدا جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي مركبتهم أثناء عودتهم إلى حي الزيتون بمدينة غزة