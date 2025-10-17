السبت   
    قناة “كان” الصهيونية نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي: لدينا نقص حاد بالقوى البشرية في الجيش ويجب تمديد فترة الخدمة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم حماس حازم قاسم: الحركة مستمرة في التزامها بتطبيق اتفاق وقف الحرب عبر تسليمها جثة أسير إسرائيلي آخر مساء اليوم

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس في الضفة المحتلة

      مستوطنون صهاينة يقطعون خط المياه الرئيسي المغذي لبلدة العوجا شمال أريحا في الضفة المحتلة

