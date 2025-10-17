كتائب القسام: في إطار صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى سنقوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 11 مساء بتوقيت غزة