    كتائب القسام: في إطار صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى سنقوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 11 مساء بتوقيت غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قناة “كان” الصهيونية نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي: لدينا نقص حاد بالقوى البشرية في الجيش ويجب تمديد فترة الخدمة

      برنامج الأغذية العالمي: نحتاج إلى بيئة مستقرة لإيصال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة

      قوات العدو الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا من مخيم العروب شمال الخليل في الضفة المحتلة

