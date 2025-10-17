الجمعة   
   17 10 2025   
   24 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 21:08
    عاجل

    أكسيوس عن مسؤول أمريكي: يتوقع أن يتوجه ويتكوف إلى الشرق الأوسط الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      خطب الجمعة: دعوات لتمتين الوحدة الوطنية وتسريع إعادة الإعمار

      جريح فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل بالضفة المحتلة

      عائلة الإمام الصدر: فوجئنا بقرار اخلاء سبيل هانيبال القذافي لكننا لن نتدخل بقرارات القضاء

