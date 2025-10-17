اتهام جون بولتون مستشار ترامب السابق للأمن القومي بتهم جنائية

أُعلن عن توجيه تهمة جنائية إلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من قبل هيئة محلفين اتحادية، ليصبح بذلك ثالث من منتقدي ترامب يتعرض لتهم جنائية خلال الأسابيع الأخيرة.

ويخضع الدبلوماسي المخضرم البالغ من العمر 76 عامًا لتحقيق طويل الأمد يتعلق بتعامله مع معلومات سرية. وسبق أن داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامته في ولاية ماريلاند ومكتبه في واشنطن في أغسطس الماضي في إطار التحقيق.

وعلق ترامب على التهمة بقوله للصحفيين في البيت الأبيض: “أعتقد أنه شخص سيء. هكذا تسير الأمور”، دون ذكر بولتون بشكل مباشر، لكنه انتقده في مناسبات سابقة وسحب فريق الحماية المخصص له بعد توليه منصبه في يناير.

وكان بولتون قد خدم مستشارًا للأمن القومي خلال فترة ترامب الأولى، ثم أثار غضب الإدارة بنشر كتابه الانتقادي “الغرفة التي حدث فيها”، ومنذ ذلك الحين أصبح ناقدًا بارزًا للرئيس، مظهرًا ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ويأتي هذا الاتهام في سياق سلسلة إجراءات قانونية اتخذها ترامب ضد منتقديه السياسيين، تضمنت توجيه اتهامات جنائية لمسؤولين سابقين مثل ليتيتيا جيمس المدعية العامة في نيويورك، وجيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في تصعيد واضح ضد معارضيه.

المصدر: يونيوز