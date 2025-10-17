الجمعة   
    ‫مراسل المنار: قوات العدو في موقع المطلة أطلقت النار ‫باتجاه أطراف بلدة كفركلا جنوبي لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بري وسلام تناولا تطورات الاوضاع

      تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس وفنزويلا تتوعد بالتصدي للمخططات الأميركية

      جمعية وتعاونوا قدمت مواد غذائية في المنية والكورة

