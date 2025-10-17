الجمعة   
   17 10 2025   
   24 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية عند اطراف بلدة بليدا دون وقوع اصابات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غزة | جثامين الشهداء تروي قصص التعذيب… ومطالبات أممية بفتح المعابر وتدفق غير محدود للمساعدات

      غزة | جثامين الشهداء تروي قصص التعذيب… ومطالبات أممية بفتح المعابر وتدفق غير محدود للمساعدات

      بقائي: العدوان الصهيوني على جنوب لبنان ناجم عن تقاعس الدول الراعية لاتفاق وقف النار

      بقائي: العدوان الصهيوني على جنوب لبنان ناجم عن تقاعس الدول الراعية لاتفاق وقف النار

      الرياض تبحث اتفاقا دفاعيا شاملا مع إدارة ترامب

      الرياض تبحث اتفاقا دفاعيا شاملا مع إدارة ترامب