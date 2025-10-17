الجمعة   
    مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: عدوان أمس الهمجي أدى الى اصابة ‫وتدمير المخزن الاستراتيجي للمؤسسة الخاص بالمحروقات 

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غزة | جثامين الشهداء تروي قصص التعذيب… ومطالبات أممية بفتح المعابر وتدفق غير محدود للمساعدات

      بقائي: العدوان الصهيوني على جنوب لبنان ناجم عن تقاعس الدول الراعية لاتفاق وقف النار

      الرياض تبحث اتفاقا دفاعيا شاملا مع إدارة ترامب

