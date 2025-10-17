الجمعة   
   17 10 2025   
   24 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:50
    وزارة الخارجية الايرانية: الغارات الإسرائيلية في اليومين الماضيين على جنوب لبنان تعد انتهاكاً صارخاً لسلامة أراضي وسيادة هذا البلد

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نيوزيلندا تدخل في لعبة العقوبات

      حركة “لا للملوك”الأمريكية تتوقع خروج ملايين المناهضين لسياسة ترامب 

      زيلينسكي يبحث تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني مع شركات أمريكية

