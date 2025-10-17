الجمعة   
   17 10 2025   
   24 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 10:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه منطقة قطعة الزيتونة في بلدة بليدا جنوب لبنان دون وقوع اصابات

      مراسل المنار: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه منطقة قطعة الزيتونة في بلدة بليدا جنوب لبنان دون وقوع اصابات

      ثغرات كبيرة في القدرات الدفاعية للبحرية الألمانية

      ثغرات كبيرة في القدرات الدفاعية للبحرية الألمانية

      مجموعة “أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة” تصدر بيانا خاصا بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2231

      مجموعة “أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة” تصدر بيانا خاصا بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2231