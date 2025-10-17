مراسل المنار: توغلت فجرا قوة من جيش العدو الإسرائيلي باتجاه منطقة السلطانة عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون جنوب لبنان وعمدت إلى نسف أحد الأبنية