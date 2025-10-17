الجمعة   
   17 10 2025   
   24 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 04:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير شمال الخليل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدتي سعير و الشيوخ شمال الخليل وقرية مراح رباح في بيت لحم

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدتي سعير و الشيوخ شمال الخليل وقرية مراح رباح في بيت لحم

      رويترز: زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر يضرب منطقة مينداناو جنوبي الفلبين

      رويترز: زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر يضرب منطقة مينداناو جنوبي الفلبين

      رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية: اليمن مستمر في موقفه الإيماني والإنساني في إسناد غزة حتى تحقيق النصر

      رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية: اليمن مستمر في موقفه الإيماني والإنساني في إسناد غزة حتى تحقيق النصر