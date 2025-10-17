الجمعة   
   17 10 2025   
   24 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 02:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حركة حماس: نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق ونعتبر أن استهداف لبنان هو عدوان على المنطقة العربية برمّتها

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية: اليمن مستمر في موقفه الإيماني والإنساني في إسناد غزة حتى تحقيق النصر

      رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية: اليمن مستمر في موقفه الإيماني والإنساني في إسناد غزة حتى تحقيق النصر

      رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة البحر الكاريبي ضد سفينة بزعم أنها تنقل مخدرات

      رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة البحر الكاريبي ضد سفينة بزعم أنها تنقل مخدرات

      وزارة العدل الأميركية: مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون يواجه 8 تهم تتعلق بنقل المعلومات السرية و10 تهم متعلقة بالاحتفاظ بالوثائق

      وزارة العدل الأميركية: مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون يواجه 8 تهم تتعلق بنقل المعلومات السرية و10 تهم متعلقة بالاحتفاظ بالوثائق