    الرئيس عون: السلوك التصعيدي يؤكد أن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها مايفرض موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس عون: العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتدمير البنى الإنتاجية

      رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون: العدوان على الجنوب سياسة ممنهجة لتدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي والسلوك التصعيدي الإسرائيلي خرق جسيم للقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية 

      وزارة الصحة اللبنانية: 6 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان

