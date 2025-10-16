الخميس   
   16 10 2025   
   23 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 21:29
    عاجل

    جبارين: ندعو إلى استمرار ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم نتنياهو

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: سلسلة غارات للطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت مناطق في جنوب لبنان

      سلسلة غارات للطيران الحربي الإسرائيلي تستهدف مناطق جنوب لبنان

      غزة بعد الهدنة: مدينة تنهض من الرماد وتخلّد قائدها الشهيد يحيى السنوار

