وزارة الصحة اللبنانية: نتائج فحص عينات اضافية من مياه تنورين خالية من البكتيريا

اعلنت وزارة الصحة انه “في إطار استكمال الإجراءات الإدارية والفنية والصحية لضمان سلامة مياه شركة تنورين، تؤكد الوزارة ان نتائج فحص العينات الإضافية الحديثة من منتجات مياه تنورين الموجودة في الاسواق جاءت خالية من البكتيريا”.

اضافت “أما فيما يتعلق بفحص العينات المأخوذة من مصانع الشركة فانها لم تصدر حتى الآن، وان الوزارة بانتظار صدورها قريبا ليصار الى إبلاغ الشركة على ضوئها وضوء تقارير التفتيش الصحي، بالشروط الإدارية والفنية والصحية الواجب عليها الالتزام بها لضمان سلامة المياه وصحتها وبالتالي ضمان صحة المواطن”.

وتؤكد وزارة الصحة العامة “انها سوف تعقد مؤتمرا صحافيا بهذا الخصوص فور جهوز النتائج كافة”.