الخميس   
   16 10 2025   
   23 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:00
    ‫السيد الحوثي: العدو حاول أن يحرك العملاء للسيطرة على بعض ‫مناطق قطاع غزة تحت عناوين “الشرعية” و “الحرب الأهلية” 

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ‫القسام: دماء قادتنا هنية والسنوار والعاروري والضيف والسيد نصر ‫الله والحاج رمضان والغماري ستبقى نبراساً للكرامة والحرية 

      كتائب القسام: أسماء العظماء في اليمن وبطولاتهم ستسجل في ‫صفحات المجد وسيذكر التاريخ بكل فخر كل من ساند شعبنا وسياسة الاغتيالات الجبانة أثبتت فشلها 

      بيسكوف ينتقد منظمة التجارة العالمية

