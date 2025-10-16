وزارة الصحة في غزة تؤكد أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر