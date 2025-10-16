مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش: المشاهدات الأولية للجثث الفلسطينية المسلّمة من “إسرائيل” توثق آثار تعذيب وتكبيل وتشريح بعض الجثامين وتفريغها وحشوها بالقطن