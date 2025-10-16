الخميس   
   16 10 2025   
   23 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إعلام العدو: صفارات الإنذار دوت في إيلات بعد تشخيص خاطئ

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة بغزة: نحتاج إلى إجراء 400 ألف عملية جراحية وعلاج 170 ألف جريح

      وزارة الصحة بغزة: نحتاج إلى إجراء 400 ألف عملية جراحية وعلاج 170 ألف جريح

      احذر.. فالعمل المفرط يقود إلى الإنهاك لا إلى الإنجاز

      احذر.. فالعمل المفرط يقود إلى الإنهاك لا إلى الإنجاز

      “بوليتيكو”: سفراء الاتحاد الأوروبي يفشلون باقرار عقوبات جديدة ضد روسيا

      “بوليتيكو”: سفراء الاتحاد الأوروبي يفشلون باقرار عقوبات جديدة ضد روسيا