    حماس: إننا على عهد القادة الشهداء حتى التحرير الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة على منطقة الجميلة عند اطراف بلدة بليدا بالتزامن مع جني الاهالي موسم الزيتون

      أهالي بلدة بليدا يعودون إلى حقول الزيتون الحدودية للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار

      حماس: إن جذوة طوفان الأقصى لن يخبو لهيبها وستبقى متقدة تنبض بروح التمسك بالحقوق والثوابت والوحدة الوطنية

