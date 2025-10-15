الخميس   
   16 10 2025   
   23 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 00:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نحن بحاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لقطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العدو الإسرائيلي يقتحم نابلس.. إصابات واعتقال شاب واحتجاز مواطنين

      العدو الإسرائيلي يقتحم نابلس.. إصابات واعتقال شاب واحتجاز مواطنين

      إصابات باعتداءات العدو الإسرائيلي في قلنديا شمال القدس المحتلة

      إصابات باعتداءات العدو الإسرائيلي في قلنديا شمال القدس المحتلة

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة إماتين شرق مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة إماتين شرق مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة