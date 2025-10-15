الأربعاء   
   15 10 2025   
   22 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الأسير الفلسطيني المحرَّر بلال عجارمة: الصليب الأحمر لم يدخل السجون الإسرائيلية للاطلاع على أوضاعنا منذ سنتين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشرع يزور موسكو ويبحث مع بوتين ملف القواعد العسكرية الروسية في سوريا

      الشرع يزور موسكو ويبحث مع بوتين ملف القواعد العسكرية الروسية في سوريا

      الناتو يعزز جدار المواجهة شرق أوروبا ويصعّد دعمه العسكري لأوكرانيا

      الناتو يعزز جدار المواجهة شرق أوروبا ويصعّد دعمه العسكري لأوكرانيا

      إصابة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي بكسور في أضلاعه إثر الاعتداء عليه في سجون الاحتلال

      إصابة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي بكسور في أضلاعه إثر الاعتداء عليه في سجون الاحتلال