القسام تسلم الليلة 5 جثث.. و3 شهداء بنيران الاحتلال

اعلن إعلام العدو ان كتائب القسام ستسلم جثث 5 أسرى صهاينة هذه الليلة.

من جهة ثانية افادت مصادر طبية بوصول 14 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم، 3 باستهدافات اليوم، و8 انتشلوا من استهدافات سابقة، و3 متأثرين بإصاباتهم.

في هذا الوقت اكد مسؤول في الأمم المتحدة لـ”فرانس برس” انه “يجب على إسرائيل أن تفتح كل المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة على الفور”. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية انه “على إسرائيل السماح بتدفق المساعدات بآلاف الشاحنات أسبوعيا”.

بدوره كشف مسؤول في برنامج الأغذية العالمي انه لم يسمح إلا لأقل من ثلث شاحنات المساعدات المتفق عليها بدخول غزة.



