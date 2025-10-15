الأربعاء   
    عاجل

     المتحدثة باسم الحكومة الصهيونية: لا يزال لدى حماس 21 جثة “لمخطوفين” في قطاع غزة

      ‏25 دقيقة مضت عاجل

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية الباكستانية: التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بين الحكومة الباكستانية ونظام طالبان في افغانستان لـ48 ساعة بدءاً من السادسة مساء اليوم

      وزير الحرب الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي مستعد على طول “الخط الأصفر” وكل خرق سيكون هناك رد فوري عليه

      متحدثة باسم الحكومة الصهيونية: إسرائيل متمسكة بقوة بألا يشكّل قطاع غزة تهديدًا لها مجددًا وألا تحكم حماس القطاع بعد الآن

