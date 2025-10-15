الأربعاء   
    اعلام العدو: اصابتان حرجتان “اسرائيليتان” بإطلاق نار على حافلة في شارع 443 جنوب غرب رام الله

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصدر أمني باكستاني يعلن أن باكستان نفذت قبل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار ضربات دقيقة في كابول

      الخارجية الباكستانية: التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بين الحكومة الباكستانية ونظام طالبان في افغانستان لـ48 ساعة بدءاً من السادسة مساء اليوم

      وزير الحرب الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي مستعد على طول “الخط الأصفر” وكل خرق سيكون هناك رد فوري عليه

