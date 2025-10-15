جابر في احتفال السفارة اللبنانية في واشنطن: لبنان لن يستسلم وسيبنى من جديد

أعرب وزير المالية ياسين جابر عن تقدير لبنان لـ “الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة”، آملا “أن تمتد هذه الجهود لتحقيق هدنة دائمة في لبنان تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار”.

وفي احتفال، أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن على شرف الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اجتماعات الخريف، حضره ديبلوماسيون ورجال اعمال وفاعليات من الاغتراب اللبناني، وجه جابر شكرا خاصا للولايات المتحدة على “دعمها الثابت للجيش اللبناني، الذي يشكل حارس السيادة وعماد ثقة اللبنانيين بدولتهم”.

وتناول جابر الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها لبنان، مستعرضا أبرز الخطوات التي قامت بها الحكومة في الأشهر الأخيرة، من أعادة بناء منظومة الحوكمة بتعيين هيئات رقابية تضمن الشفافية والمساءلة، الى إقرار قانون استقلال القضاء، وهو أكثر من مجرد إصلاح قانوني، بل خطوة لاستعادة العدالة، كما قامت بفتح الباب لإعادة هيكلة النظام المصرفي عبر قوانين مالية جريئة، وإطلاق مسار التحوّل الرقمي لتقريب الدولة من المواطن، وتثبيت قواعد الانضباط المالي ما يمكن من بناء اقتصاد أقوى أمام الأزمات”.

واذ أقر الوزير جابر بـ “أن الطريق لن يكون سهلا، أكد “أن إرادة النهوض أقوى من كل العوائق، وأن لبنان يمتلك القدرة على التحول من دولة مثقلة بالأزمات إلى دولة تُلهم من حولها بقوة صمودها”، وقال :.”لبنان لن يستسلم وسيبنى من جديد”.

وتوجه الى أبناء الجالية اللبنانية الذين “شكّل حضورهم لوحة من الفخر والانتماء”، متوجها اليهم: “انتم جسر لبنان إلى العالم. وأنتم نبضه الحي. لقد صنعتم من نجاحاتكم في المهجر وقودا لصموده في الوطن”.

وختم جابر شدّدا على “أن السلام الإقليمي، والدعم الدولي، والإرادة الوطنية الصلبة هي المفاتيح الثلاثة التي ستمهّد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا”، مضيفا:” لن ننتظر الغد، فنحن من نصنعه. ولبنان سيبقى منارة أمل وكرامة في هذه المنطقة المضطربة”.

المصدر: الوكالة الوطنية