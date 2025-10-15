فصائل المقاومة تُثمّن الحملة الأمنية في غزة لضبط الخارجين عن القانون

ثمّنت فصائل المقاومة الفلسطينية الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الهادفة إلى ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عليه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق والمتعاونين مع الاحتلال الصهيوني في مختلف مناطق القطاع.

وأكدت الفصائل، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الحملة تحظى بدعم كامل وإجماع وطني من مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، وبإسناد من أمن المقاومة، مشيرةً إلى أن الهدف منها هو إعادة الأمن والاستقرار وملاحقة عصابات الجريمة وأوكار العملاء وأذناب الاحتلال.

ودعت الفصائل جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والإبلاغ عن المطلوبين والمتورطين في الجرائم، مشددةً على أن التستر على الهاربين والمجرمين يُعدّ مشاركة في جرائمهم ومساسًا بالأمن المجتمعي.

ووجّهت الفصائل رسالة حازمة إلى العصابات الإجرامية المدعومة من الكيان الصهيوني، مفادها أنه “لا مكان للعملاء والقتلة والمرتزقة وقطاع الطرق في قطاع غزة”، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية سيُحاسَب وفق القانون الثوري الفلسطيني، ولا حصانة لأي أحد مهما كان موقعه.

وختمت الفصائل بيانها بالتأكيد على أن الحملة الأمنية ضرورة وطنية ملحّة تهدف إلى حماية المواطن الفلسطيني وصون الجبهة الداخلية، موجهة التحية والتقدير إلى أبناء المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية على جهودهم وتضحياتهم التي تُعدّ مفخرة لكل فلسطيني وحرّ.

المصدر: مواقع