الأربعاء   
   15 10 2025   
   22 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 10:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    إيران مسار مستمر في مواجهة التهديدات

      يبرز مشروع “ممر أرس” الذي يتزامن مع التحولات الاقايمية والدولبة وخاصة سياسة التضييق الأميركي ،كخطوة إيرانية إستراتيجية لإعادة صياغة معادلات النقل والاتصال الإقليمي .

      ويُعتبر هذا الممر جزءا من البنية التحتية الإيرانية التي تهدف إلى ضمان استمرارية مشاركتها في المبادلات التجارية الإقليمية وتعزيز مكانتها الجيوسياسية .

      يأتي المشروع في ظل توتر بين طهران من جهة، وباكو ويريفان من جهة أخرى بشأن ممر زنغزور ،الذي شهد تدخلا أميركيا عبر اتفاق يعرف بـ”السلام والتنمية”، والذي اعتبرته إيران محاولة لإقصائها من الممرات الإقليمية ومنعها من لعب دور إستراتيجي في القوقاز .

      في هذا السياق، أكدت وزيرة الطرق الإيرانية فرزانه صادق، في مؤتمر صحفي، جدية بلادها في المضي قدما في المشروع، قائلة :”سنربط أذربيجان بنخجوان عبر إيران من خلال ممر أرس”.

      المصدر: مواقع اخبارية

      مواضيع ذات صلة

      المؤتمر الدولي لشهداء “على طريق القدس”يعقد في شيراز

      المؤتمر الدولي لشهداء “على طريق القدس”يعقد في شيراز

      الأمم المتحدة تختار الدبلوماسية الإيرانية أفسانه نادي بور عضواً في لجنتها الاستشارية لحقوق الإنسان

      الأمم المتحدة تختار الدبلوماسية الإيرانية أفسانه نادي بور عضواً في لجنتها الاستشارية لحقوق الإنسان

      عراقجي يستقبل السفير اللبناني في نهاية مهامه

      عراقجي يستقبل السفير اللبناني في نهاية مهامه