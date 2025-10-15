إيران مسار مستمر في مواجهة التهديدات

يبرز مشروع “ممر أرس” الذي يتزامن مع التحولات الاقايمية والدولبة وخاصة سياسة التضييق الأميركي ،كخطوة إيرانية إستراتيجية لإعادة صياغة معادلات النقل والاتصال الإقليمي .

ويُعتبر هذا الممر جزءا من البنية التحتية الإيرانية التي تهدف إلى ضمان استمرارية مشاركتها في المبادلات التجارية الإقليمية وتعزيز مكانتها الجيوسياسية .

يأتي المشروع في ظل توتر بين طهران من جهة، وباكو ويريفان من جهة أخرى بشأن ممر زنغزور ،الذي شهد تدخلا أميركيا عبر اتفاق يعرف بـ”السلام والتنمية”، والذي اعتبرته إيران محاولة لإقصائها من الممرات الإقليمية ومنعها من لعب دور إستراتيجي في القوقاز .

في هذا السياق، أكدت وزيرة الطرق الإيرانية فرزانه صادق، في مؤتمر صحفي، جدية بلادها في المضي قدما في المشروع، قائلة :”سنربط أذربيجان بنخجوان عبر إيران من خلال ممر أرس”.

المصدر: مواقع اخبارية