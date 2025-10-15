الأربعاء   
   15 10 2025   
   22 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 08:32
    تحليق للطيران المسير المعادي في اجواء الضاحية الجنوبية لبيروت

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الصحافة اليوم: 15-10-2025

      عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025

      إعلام العدو: القيادة السياسية “الإسرائيلية” تقرر فتح معبر رفح ونقل المساعدات إلى قطاع غزة

