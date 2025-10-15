المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان: خطر المجاعة وسوء التغذية ما زال قائمًا في قطاع ًغزة والكميات التي سمح بدخولها إلى القطاع تمثل جزءًا ضئيلًا من الاحتياجات الفعلية