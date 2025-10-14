الثلاثاء   
    مراسل المنار: إصابة شخص جراء غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية بين وادي جيلو ويانوح جنوبي لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قتيل في تظاهرة مناهضة للسلطة في ساحل العاج قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية

      العشائر الفلسطينية بغزة تؤكد دعمها الكامل للأجهزة الأمنية لحفظ الأمن

      7 شهداء جراء استهداف مسيّرات إسرائيلية في غزة وخانيونس

