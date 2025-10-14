الثلاثاء   
   14 10 2025   
   21 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 19:45
    عاجل

      القناة ١٢ العبرية: إسرائيل تستعد لتسلم عدد من الجثامين هذه الليلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مستشفيات غزة: 7 شهداء بنيران جيش الإحتلال اليوم بينهم 5 شرقي مدينة غزة

      “لقاء الأحزاب”: انتصار الشعب الفلسطيني في غزة هو انتصار مدو بصموده وثباته

      “سي.إن.إن” عن مصدر إسرائيلي: المفاوضات حول المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مستمرة في مدينة شرم الشيخ

