ترامب يحضر توقيع اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا

أعلن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن اليوم الثلاثاء أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيحضر مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وقال الوزير الماليزي، خلال مؤتمر صحافي في كوالالمبور، إنّ ترامب “يتطلع إلى أن يشهد التوقيع على اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا”، حسب تعبيره.

ويتوقع مشاركة ترامب في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تعقد في العاصمة الماليزية من 26 تشرين الأول إلى 28 منه.

والأسبوع الماضي، أفاد رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين شارنفيراكول، بأنّه تلقى رسالة من ترامب يُعرب فيها عن رغبته في أن يتوصل البلدان المتخاصمان إلى حلّ التوتر بينهما.

وكان التوتر بين تايلاند وكمبوديا أفضى في تموز إلى اشتباكات مسلحة هي الأعنف منذ عقود وأدّت إلى مقتل أكثر من أربعين شخصاً ونزوح نحو 300 ألف آخرين.

واتفق الطرفان بوساطة من ترامب على وقف إطلاق نار، بعد اشتباكات استمرت خمسة أيام. لكنّهما يتبادلان منذ ذلك الحين الاتهامات بخرق الهدنة.

المصدر: مواقع إخبارية