ما هي كلفة إعادة إعمار قطاع غزة؟

حجم التدمير الوحشي الذي شهده قطاع غزة على مدى عامين لم يمر على اي منطقة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ليظهر الاجرام المتمادي والمتفلت في البشر والحجر وتجرد الصهاينة من اي ذرة انسانية.

هذا الدمار في القطاع قالت تقديرات “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” إن تكلفة إعادة إعماره تصل إلى 70 مليار دولار”.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم الثلاثاء، أن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في غزة. وذكر أن 425 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل في القطاع جراء العدوان.

وتوقع البرنامج أن يتم اكتشاف جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام في القطاع. وأكد أن تعافي قطاع غزة مسار طويل ومعقد، ويحتاج إلى وقت كبير وجهود دولية منسقة تشمل إعادة البناء والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف البرنامج الأممي “لدينا مؤشرات جيدة للغاية بشأن تمويل إعمار غزة”. وشدد على ضرورة بدء العمل في إطار خطة شاملة ومستدامة.

وبحسب أحدث بيانات الأمم المتحدة المستندة إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 22 و23 سبتمبر/أيلول الماضي، تبيَّن أن نحو 83% من المباني في مدينة غزة بينها نحو 17 ألفا و734 مبنى دُمّرت بالكامل. وذكرت صحيفة تايمز نقلا عن خبراء ان إعادة إعمار غزة تحتاج 10 سنوات.

في هذا الوقت بدأ الأهالي في استصلاح بقايا منازلِهم في مدينة غزة للعودة إليها، المُهمةُ الشاقةُ تعكسُ إرادةَ البقاءِ والصمودِ على هذه الأرض.

تقرير: يوسف فارس

المصدر: المنار + قدس برس