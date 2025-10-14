الثلاثاء   
   14 10 2025   
   21 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصدر في الإسعاف والطوارئ في غزة: مصابون بنيران الاحتلال في منطقة حلاوة بجباليا البلد شمالي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الوزير حيدر: وزارة العمل ستضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لعمال شركة تنورين عقب إقفالها

      الوزير حيدر: وزارة العمل ستضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لعمال شركة تنورين عقب إقفالها

      ترامب.. بين الاقتصاد والهجرة.. هل بدأ التأييد يتراجع؟!

      ترامب.. بين الاقتصاد والهجرة.. هل بدأ التأييد يتراجع؟!

      الحجار: أمن طرابلس واستقرارها أولوية وملف الانتخابات في موعدها

      الحجار: أمن طرابلس واستقرارها أولوية وملف الانتخابات في موعدها