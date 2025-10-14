الثلاثاء   
   14 10 2025   
   21 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 10:32
    مصادر فلسطينية: استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء استهداف بنيران طيران الاحتلال المسير الأهالي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مادورو: فلسطين أقدس قضية للإنسانية ولا يجب أن يكون اتفاق غزة مجرّد اتفاق آخر

      رئيس بلدية غزة: الاحتلال دمر نحو 95% من الشاحنات والمعدات الثقيلة في قطاع غزة

      مجمع ناصر الطبي: مصابان بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

