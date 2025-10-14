المشاط: جاهزون لأي تطور في غزة… وعلى السعودية الانتقال إلى مرحلة إنهاء العدوان والحصار

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أنّ بلاده في حالة جهوزية ويقظة كاملة لمتابعة التطورات الميدانية في غزة، مشدداً على استعداد القوات اليمنية للردّ على أي تطور في ظل استمرار العدوان والحصار.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر، أوضح المشاط أنّ تضحيات الشعب اليمني ستبقى عنوان صموده وثباته في وجه العدوان الأميركي – السعودي – الصهيوني، لافتاً إلى أنّ العمل جارٍ على تطوير القدرات العسكرية لتمكين اليمن من مواجهة أي تهديد وردع أي اعتداء.

ودعا المشاط السعودية إلى الانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى مرحلة إنهاء العدوان والحصار والاحتلال، معتبراً أنّ تنفيذ استحقاقات السلام هو الطريق الأقرب لقطع الطريق أمام مشاريع واشنطن وتل أبيب الهادفة إلى إشعال الحروب بين أبناء الأمة.

كما شدّد على ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي حازم ضد العربدة الصهيونية، معلناً تضامن اليمن الكامل مع الشعبين اللبناني والسوري وكل الشعوب التي تواجه العدوان الإسرائيلي.

وختم المشاط بتحية أحرار الأمة والمقاومين من حزب الله والعراق وإيران، وكل الشعوب الحرة التي واجهت جريمة الإبادة في غزة وقطعت علاقاتها مع كيان الاحتلال دعمًا لفلسطين.

المصدر: المسيرة